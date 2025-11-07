Beste Sırapınar’a “Yılın En İyi Kadın Gazetecisi” ödülü

Haberin Devamı

Spiker Platformu ve Hayat Dergisi tarafından düzenlenen 21. Altın Başarı Ödülleri, İstanbul'da gerçekleştirilen ödül töreninde medya ve sanat dünyasından birçok isme verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cem Karaca Kültür Merkezi'ndeki ödül töreninde, medya ve sanat dünyasından birçok isim, "yazılı ve görsel basın", "kültür-sanat", "spor" ve "haber" kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Ödüller, başarılarıyla öne çıkan isimler arasında dağıtıldı. Demirören Medya'dan Beste Sırapınar "Yılın En İyi Kadın Gazetecisi" ödülüne layık görüldü.

Hayat KırmızıTürk Dergisi Kurucusu Cengizhan Kaya, açılış konuşmasında 21. kez gerçekleştirdikleri törenle başarının önemi, kültür sanat dünyası, spikerlik vurgusu, medya etiği ve Türkçe'nin önemine dikkati çekerken, İstanbul'da böyle bir etkinlik yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.