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Haber Giriş: 21.07.2020 - 15:25,Son Güncelleme:

Beşparmak Dağları nerede? Beşparmak Dağları hakkında bilgi

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Beşparmak Dağları nerede? Beşparmak Dağları hakkında bilgi
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Beşparmak Dağları'nın coğrafî konumu çok önemlidir. Halk arasında bir elimizde bulunan beş parmağa benzediğinden dolayı, beş parmak dağları denilmiştir. Peki, Beşparmak Dağları nerede? İşte Beşparmak Dağları hakkında bilgiler

Beşparmak Dağları Kıbrıs'ın kuzeyindeki Girne sıradağların adıdır. Batı'da Koruçam ile Doğu'da Zafer Burnu arasında uzanan dar (genişliği 8–10 km), uzun (yaklaşık 170 km) ve sürekli dağ sırasıdır. Bazı kaynaklarda Girne Dağları olarak da geçer.

Orta yükseklikte, ama vadilerle çok yarılmış, aşılması zor bir set oluşturan Beşparmak Dağları'nın yükseltisi batıdan doğuya doğru gidildikçe azalır. En yüksek noktası (1024 m) ile Selvili Tepe'dir.

Beşparmak adını Girne'nin Güneyinde aşınma sonucunda parmak biçiminde sivri tepeler halini almış eski oluşumlardan alır. Beşparmak Dağları'nın coğrafî konumu çok önemlidir. Çünkü Kıbrıs'ın kuzey şeridini kontrol altında tutar.

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