Besni'de bir köy karantinaya alındı

Besni ilçesine bağlı 470 nüfuslu Çamlıca köyünde yaşayan bazı kişilerin yaptırdıkları koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıktı. Bu gelişme üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, salgının yayılmasını önlemek için Çamlıca köyünün 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Kurul kararının ardından, jandarma ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatılan mahallede sağlık ekipleri kontrol yaparken, anonslarla da vatandaşlardan dışarıya çıkmamaları istendi.

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