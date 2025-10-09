×
Gündem Haberleri

Beslediği pitbull saldırdı, sokak ortasında acı içinde kıvrandı... 'Yardım et ağabey'

Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 18:03

Bahçelievler'de, köpeği tarafından kolundan ısırılan kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı adamın çevredeki vatandaşlardan yardım istediği anlar kameralara yansıdı.

Siyavuşpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde gece saatlerinde gezen bir kişiye yanındaki köpeği saldırdı.

Köpeği tarafından kolu ısırılan kişinin sesini duyan bir vatandaş, köpeğe su dökerek, olaya müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen saldırgan köpek, sahibinin kolunu bırakmadı.

Bağırarak, çevredekilerden yardım isteyen kişi bir süre sonra kolunu köpeğinin ağzından kurtardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Belediye ekiplerinin çalışması sonucu saldırgan köpek yakalandı.

Yaşananlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

