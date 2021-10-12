Beslediği 10 kedi ezilerek tek tek öldü... Çözümü bakın nasıl buldu!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Michael Freyden Fenerbahçe açıklaması Bedel ödedimMichael Frey'den Fenerbahçe açıklaması! "Bedel ödedim"#Michael Frey
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
IMF rakamları güncelledi Türkiye tahmininde dikkat çeken artışIMF rakamları güncelledi! Türkiye tahmininde dikkat çeken artış#IMF
5 öğrenci ölmüştü, gözyaşına boğuldular Korkunç iddia5 öğrenci ölmüştü, gözyaşına boğuldular! Korkunç iddia#Afyonkarahisar
Kurtulmak için atladılar Can havliyle zamana karşı yarışKurtulmak için atladılar! Can havliyle zamana karşı yarış#Yangın
Kovid-19 Rehberinde hamileler için aşı güncellemesi yapıldı Kovid-19 Rehberi'nde hamileler için 'aşı' güncellemesi yapıldı#Koronavirüs
Beslediği 10 kedi ezilerek tek tek öldü... Çözümü bakın nasıl bulduBeslediği 10 kedi ezilerek tek tek öldü... Çözümü bakın nasıl buldu!#Bilecik
Galatasarayın stadının yeni ismi açıklandı Başkan Burak Elmastan yeni müjdeler...Galatasaray'ın stadının yeni ismi açıklandı! Başkan Burak Elmas'tan yeni müjdeler...#Galatasaray
Uzaydan gizemli sinyal... İlk açıklama geldiUzaydan gizemli sinyal... İlk açıklama geldi#Uzay
Erdoğandan Afganistandan göç açıklaması: Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazErdoğan'dan 'Afganistan'dan göç' açıklaması: Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmaz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İzmirde yeğeni Kutsal Hazar Eymen Karanın ölümüne neden olan acılı hala ilk kez konuştuİzmir'de yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüne neden olan acılı hala ilk kez konuştu#İzmir
Misli.comdan basketbola dev destek TBF ile iş birliği anlaşması imzalandıMisli.com'dan basketbola dev destek! TBF ile iş birliği anlaşması imzalandı#Misli.Com
Tüm aileleri ilgilendiriyor Virüs riskini yüzde 97 azalttı...Tüm aileleri ilgilendiriyor! Virüs riskini yüzde 97 azalttı...#Koronavirüs
7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yaseminnin evi7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yasemin'nin evi#Yasemin Şefkatli
Ottur zararı yoktur demeyin... Bitki çaylarındaki tehlike'Ottur zararı yoktur' demeyin... Bitki çaylarındaki tehlike! #Bitkisel Çaylar
HABERLERGündem Haberleri

Beslediği 10 kedi ezilerek tek tek öldü... Çözümü bakın nasıl buldu!

#Bilecik#Kedi#Kamera
Beslediği 10 kedi ezilerek tek tek öldü... Çözümü bakın nasıl buldu

Bilecik'te sokak kedilerini besleyen Emrah Aslan (37), son 1 ayda 10 kedinin ezilerek ölmesinin ardından iş yeri duvarına 'Dikkat! Kedi çıkabilir ezersen kameralar kayıtta' yazılı bir tabela asarak güvenlik kameralarının sayısını artırdı.

Haberin Devamı

Gazipaşa Mahallesi’nde ayakkabı mağazası sahibi Emrah Aslan, sokağındaki çok sayıda kediyi besleyip, ihtiyaçlarını karşılıyor. Son dönemde sokaktan geçen araçların hızlı gittiğini ve 10 kedinin bu nedenle ezildiğini ifade eden Aslan, kendince çözüm üreterek yoldan görünecek şekilde iş yeri duvarına üzerinde ‘Dikkat! Kedi çıkabilir ezersen kameralar kayıtta’ yazılı tabela astığını söyledi. İş yerinin güvenlik kameralarının da sayısını artırdığını belirten Aslan, "Bu mahallede uzun zamandan beri esnaflık yapıyorum, kedileri elimden geldiğince besliyorum, ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorum. Fakat son zamanlarda hayvanların çok ölmesinden dolayı rahatsızlık duydum. ‘Bunlara ne gibi önlem alabilirim?’ diye düşünerek böyle bir tabela astım. Buralara kasis yapılması için izin alınması gerekiyormuş. Bende tabela asmayı düşündüm. Ben kedilere karşı küçüklüğümden beri çok merhametliyimdir, çok severim. Onları korumak için ya da onlara bakmak için bu şekilde bir önlem almak istedik" dedi.

Beslediği 10 kedi ezilerek tek tek öldü... Çözümü bakın nasıl buldu

Haberin Devamı

Emrah Aslan, tabelayı caydırıcı olması için astığını ancak kedi ezen araçları güvenlik kameralarından tespit ederek polise bildireceğini de sözlerine ekledi.

Beslediği 10 kedi ezilerek tek tek öldü... Çözümü bakın nasıl buldu

Beslediği 10 kedi ezilerek tek tek öldü... Çözümü bakın nasıl buldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bilecik#Kedi#Kamera