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Beşinci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

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#Karaman#Beşinci Kattan Düşen Çocuk#Otopsi
Beşinci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 21:49

Karaman’da beşinci kattaki dairenin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olay, ikindi saatlerinde Gevher Hatun Mahallesi 1822. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı Derya Sitesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, anne ve babası tarafından babaannesine bırakılan 2 yaşındaki Miraç Taşer, odada oyun oynarken, çıktığı pencerede sinekliğin açılması sonucu yaklaşık 15 metre yüksekten kafası üzerine beton zemine düştü.

Beşinci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çocuğun düştüğünü gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrollerde 2 yaşındaki çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi çocuğun düştüğü daire ile bahçede inceleme yaptı. Küçük Taşer’in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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#Karaman#Beşinci Kattan Düşen Çocuk#Otopsi

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