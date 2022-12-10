Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Beşiktaş'taki terör saldırılarında şehit düşenler anıldı

Güncelleme Tarihi:

#Terör Saldırısı#Beşiktaş#İstanbul
Beşiktaştaki terör saldırılarında şehit düşenler anıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 14:53

Beşiktaş'ta bulunan Vodafone Park yakınında, 10 Aralık 2016 yılında gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşenler 6 yıl sonra aynı noktada anıldı. Şehitler için hazırlanan videounun izlenmesinin ardından yapılan anıta karanfil bırakıldı.

Haberin Devamı

10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş-Bursaspor arasında oynanan futbol karşılaşmasının ardından Vodafone Park ve Maçka Parkı önünde gerçekleşen 2 ayrı bombalı terör saldırısında 40'ı polis 47 kişi şehit düştü.

Beşiktaştaki terör saldırılarında şehit düşenler anıldı

Saldırının 6'ncı yıldönümünde, şehitler için anma töreni düzenlendi. İlk saldırının gerçekleştiği Vodafone Park önünde saat 12.00'de yapılan törene, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit yakınları ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli birimlerden polisler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şehitler anısına dua edildi. Şehit düşen polisler için hazırlanan anma videosunun gösterilmesinin ardından şehitler anıtına karanfil bırakıldı. Saldırıda şehit düşen Beşiktaş Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu'nun annesi Kadriye Uncu, saldırıyı gerçekleştirenlere lanet okuyup, beddua etti.

Haberin Devamı

Törenin ardından Dolmabahçe'deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Beşiktaş'taki patlamada şehit olanlar için ilk tören şehitlikte yapıldı
daha fazla video içinBeşiktaş'taki patlamada şehit olanlar için ilk tören şehitlikte yapıldı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Terör Saldırısı#Beşiktaş#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Sosyal medyada yapay zekâ selfiesi çılgınlığı yaşanıyor Peki ne kadar güvenli | 8 SORU 8 CEVAP

Sosyal medyada "yapay zekâ selfie'si" çılgınlığı yaşanıyor! Peki ne kadar güvenli? | 8 SORU 8 CEVAP

#Lensa AI
Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
Önce İngiltere şimdi de Fransa Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne | 7 SORU 7 YANIT

Önce İngiltere şimdi de Fransa! Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne? | 7 SORU 7 YANIT

#Strep A

BAKMADAN GEÇME!

Sosyal medyada yapay zekâ selfiesi çılgınlığı yaşanıyor Peki ne kadar güvenli | 8 SORU 8 CEVAP

Sosyal medyada "yapay zekâ selfie'si" çılgınlığı yaşanıyor! Peki ne kadar güvenli? | 8 SORU 8 CEVAP

#Lensa AI
Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
Önce İngiltere şimdi de Fransa Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne | 7 SORU 7 YANIT

Önce İngiltere şimdi de Fransa! Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne? | 7 SORU 7 YANIT

#Strep A