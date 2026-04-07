Beşiktaş'taki silahlı çatışmada İETT otobüsüne kurşun isabet etti: Yolcuların panik anları kamerada

Beşiktaştaki silahlı çatışmada İETT otobüsüne kurşun isabet etti: Yolcuların panik anları kamerada
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2026 14:11

Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu binanın önünde çıkan silahlı çatışma, çevrede paniğe yol açtı. Çatışma sırasında yoldan geçen bir İETT otobüsüne kurşun isabet etti. Otobüstekilerin panik anları kameraya yansıdı.

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 2 şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada 2 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Çatışma sırasında bölgede panik yaşanırken, yoldan geçen bir İETT otobüsüne kurşun isabet etti. Otobüsteki bir kişi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, silah seslerinin duyulmasıyla birlikte yolcuların panik yaşadığı, bazı yolcuların koltukların altına saklanmaya çalıştığı ve şoförün aracı hızla olay yerinden uzaklaştırdığı görüldü.

Otobüse isabet eden kurşun nedeniyle korku yaşanırken, olayda otobüs içindeki yolcuların yara almadığı öğrenildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, incelemelerin sürdüğü bildirildi.

