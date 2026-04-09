×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Beşiktaş'taki saldırıyla ilgili Kocaeli’de 32 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 19:10

Kocaeli’de polisin düzenlediği operasyonda, İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıyla bağlantılı oldukları tespit edilen 32 şüpheli yakalandı.

Haberin Devamı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 7 Nisan'da Beşiktaş'ta gerçekleşen silahlı saldırı olayıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu saldırının failleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 32 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, havalı tüfek ile çok sayıda çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi. Baskınlarda ayrıca çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale de el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

BAKMADAN GEÇME!