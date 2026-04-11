Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Beşiktaş'taki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin 9 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Terör Saldırısı#Yapı Kredi Plaza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2026 18:18

 İstanbul Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 12 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 3'ü serbest kaldı.

3 şüphelinin emniyette işlemleri devam ederken 2 şüphelinin ise hastanede tedavisi devam ediyor.

 

BAKMADAN GEÇME!