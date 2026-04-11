Beşiktaş'taki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından 12 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 3'ü serbest kaldı.
3 şüphelinin emniyette işlemleri devam ederken 2 şüphelinin ise hastanede tedavisi devam ediyor.