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Beşiktaş'taki polis noktasına terör saldırısı hakkında iddianame hazırlandı

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#Beşiktaş#Polis Noktası#Terör Saldırısı
Beşiktaştaki polis noktasına terör saldırısı hakkında iddianame hazırlandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 17:27

Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin tutuklu 14 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede şüpheliler hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 37'şer yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, 14 şüphelinin "kasten öldürmeye teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 19'ar yıldan 37'şer yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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#Beşiktaş#Polis Noktası#Terör Saldırısı

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