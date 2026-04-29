Beşiktaş'taki plaza saldırganı tutuklandı

İstanbul Beşiktaş Levent’te, 7 Nisan 2026’da öğle saatlerinde İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu plazanın önüne gelen 3 saldırgan, İzmit’ten kiraladıkları otomobilden inerek polis noktasına saldırmıştı. Otomobilden taktik üniformalar ve sırt çantalarıyla inerek bagajdan çıkardıkları özel mekanizmalı ‘Bullpup’ adı verilen uzun namlulu silahlarla polislere ateş açan saldırganlar, 2 polisi yaralamıştı. Yaklaşık 20 dakika süren çatışmada bir saldırgan ölü, 2 saldırgan ise yaralı olarak ele geçirilmişti. Yaralı ele geçirilen Ahmet İmrak, hastanedeki tedavisinin ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. İmrak, Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı. Soruşturma kapsamında 11 Nisan’da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9’u tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. 1’i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Daha sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ile terörist Onur Çelik’in de tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında 14 zanlı tutuklanmıştı. İmrak’ın tutuklanması ile soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15 oldu.