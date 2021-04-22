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DHA
Haber Giriş: 22.04.2021 - 10:10 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'taki otobüs kazasında şoför tutuklandı!

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Beşiktaş'taki otobüs kazasında şoför tutuklandı!

Beşiktaş'ta telefonu ile ilgilenirken kaza yapan ve bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan çift katlı İETT otobüs şoförü Baki T., "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklandı. Baki T.'nin emniyetteki ifadesinde bir anlık daldığını, telefonunun şarjda olduğunu ona baktığını, duramamasının sebebinin de tünelin sıkışmaması olduğunu söylediği öğrenildi.

Beşiktaş’ta dün sabah seyir halinde telefonu ile ilgilenirken bariyerlere çarparak Sevgi Yamaç Yalçın’ın ölümüne, Münir B.’nin de yaralanmasına neden olan çift katlı İETT otobüs şoförü Baki T., Beşiktaş Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Baki T. çıkarıldığı mahkeme tarafından "Taksirle ölüme neden olmak"  suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Baki T.'nin emniyetteki ifadesinde bir anlık daldığını, telefonunun şarjda olduğunu ona baktığını, duramamasının sebebinin de tünelin sıkışmaması olduğunu söylediği öğrenildi.

Beşiktaştaki otobüs kazasında şoför tutuklandı

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