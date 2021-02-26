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Gündem
İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2021 - 14:46 | Son Güncelleme:

Beşiktaş’taki okullar yüz yüze eğitime hazır

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Beşiktaş’taki okullar yüz yüze eğitime hazır
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Beşiktaş Belediyesi ekipleri 1 Mart’ta başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi ilçedeki okullarda dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Beşiktaş’taki okullar yüz yüze eğitime hazır
Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada dezenfekte uygulamalarının oldukça titiz ve ayrıntılı bir şekilde gerçekleştirildiği ve 1 Mart öncesi eğitime hazır hale getirileceği vurgulandı.

Beşiktaş Belediyesi ilçedeki okulları dezenfekte etmeye devam ediyor. Yapılan çalışmalar 1 Mart’ta başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi, öğrencileri ve ailelerini bir nebze de olsa rahatlattı.

Çalışmaları yakından takip eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Sağlıklı ve güvenli bir kent inşa etmek başlıca görevimiz. Beşiktaş’ta çocuklarımızı ve ailelerini, salgın hastalıklardan korumak için belediyemizin tüm imkânlarını seferber ediyoruz. Yaptığımız dezenfekte çalışmalarının ardından çocuklarımız güvenle okullarına gidebilirler." şeklinde konuştu.

 

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