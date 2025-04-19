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Beşiktaş'taki mekanda kan donduran olay! Eşinin gözü önünden ensesinden vurup kaçtı

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#İstanbul#Beşiktaş#Silahlı Saldırı
Beşiktaştaki mekanda kan donduran olay Eşinin gözü önünden ensesinden vurup kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 09:31

Beşiktaş'ta bir kafeteryada oturan Cengiz Ş. (44), arkasından yaklaşan kapüşonlu kişi tarafından eşinin gözü önümde silahlı saldırıya uğradı. Ensesine bir el ateş edilen adam ağır şekilde yaralanırken Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalışan şüpheli Kadir N. (22), polis ekipleri tarafından kaçamadan yakalandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, 15 Nisan saat 23.30 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki kafeteryada oturan Cengiz Ş., eşiyle birlikte sohbet etmeye başladı.

Beşiktaştaki mekanda kan donduran olay Eşinin gözü önünden ensesinden vurup kaçtı

O sırada adamın arkasından gelen kapüşonlu saldırgan, Cengiz Ş.'ye yaklaşarak silahla ensesine bir el ateş etti. Saldırının ardından şüpheli kaçarken, Cengiz Ş. ise ağır yaralandı.

Beşiktaştaki mekanda kan donduran olay Eşinin gözü önünden ensesinden vurup kaçtı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Cengiz Ş.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Beşiktaştaki mekanda kan donduran olay Eşinin gözü önünden ensesinden vurup kaçtı

POLİS SALDIRGANI YAKALADI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin olaydan sonra birkaç araç değiştirip Kağıthane'ye geldiğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüphelinin suç kaydı bulunmayan Kadir N. olduğu belirlendi.

Beşiktaştaki mekanda kan donduran olay Eşinin gözü önünden ensesinden vurup kaçtı

Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kaçamadan yakalandı. Gözaltına alınan Kadir N. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 


Beşiktaştaki mekanda kan donduran olay Eşinin gözü önünden ensesinden vurup kaçtı

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#İstanbul#Beşiktaş#Silahlı Saldırı

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