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Beşiktaş'taki İETT otobüsü kazasının şoförü konuştu! Hakim '8 saniye' deyince... İşte ifadesi

#İETT Otobüs Kazası#Beşiktaş#Sevgi Yamaç Yalçın
Beşiktaştaki İETT otobüsü kazasının şoförü konuştu Hakim 8 saniye deyince... İşte ifadesi

İstanbul Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsünün bariyere çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan şoför Baki Tatlı'nın ifadesi ortaya çıktı. Tatlı ifadesinde "Telefona 3-5 saniye baktım. Şarjın yerinden çıkıp çıkmadığını kontrol etmek istediğim esnada bariyerlere vurdum. Pişmanım" dedi. Hakim, "Dosyaya göre 8 saniye bakmışsın." diye sorunca sanık Tatlı, "Telefona 5 saniye baktığımı düşünüyorum" dedi.

Beşiktaşta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralıBeşiktaşta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Beşiktaşta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

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Jiyan ALPAN/İSTANBUL,(DHA)- İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanık Baki Tatlı, tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Mahkemede maktulün ailesi ve avukatları hazır bulundu.

Mahkemede savunmasını yapan Baki Tatlı, "Telefona 3-5 saniye baktım. Şarjın yerinden çıkıp çıkmadığını kontrol etmek istediğim esnada bariyerlere vurdum. Bariyerlere vurduktan sonra da başka araçlar bana çarpmasın diye aracı emniyet şeridine doğru çektim. İki şeritli bir yoldu. Araç beni sol tarafımdan sıkıştırdı. 2 çocuk babasıyım kirada oturuyorum. Olay nedeniyle pişmanım, beraatımı talep ediyorum. Yaklaşık 20 senedir otobüs şoförlüğü yapıyorum" ifadelerini kullandı.

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"POLİS MEMURLARIN GETİRDİĞİ CİHAZ ARIZALIYDI"

Mahkemede hakimin "Uyuşturucu, sigara içiyor musun?" sorusuna cevap veren sanık Baki Tatlı, "Uyuşturucu madde kullanmıyorum. Zaten olay günü oruçluydum. Kazadan sonra sigara içtim. Polis memurlarının getirdiği cihaz arızalı bir cihazdı. Ben daha önce hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Sarma tütün kullanıyorum. Ben yokuş aşağı olduğu için tünele hızlı girip girmediğimi bilmiyorum" dedi. Hakim "Dosyaya göre 8 saniye bakmışsın." diye sorunca sanık Tatlı, "Telefona 5 saniye baktığımı düşünüyorum" dedi.

Kazada hayatını kaybeden Sevgi Yamaç Yalçın'ın eşi Ramazan Yalçın sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "5 yaşında bir çocuğum var şikayetçiyim. Cezalandırılsın istiyorum, ben araştırdım. Başka kazası da vardı. Hiçbir şey olmamış gibi. Ben her şeyimi kaybettim şikayetçiyim" dedi. Maktulün babası Hüseyin Yamaç da sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

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Sanık hakkında Adli Tıp İhtisas Dairesi'nden rapor alınmasına karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

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İDDİANAMEDEN

İstanbul Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Nisan günü saat 06.30 sıralarında Sultangazi Mescid-i Selam'dan 34 TN 2686 plaka sayılı özel halk otobüsünü devir alan şüphelinin 36L hattının seferini yapmak üzere yola çıktığı belirtildi. Sabah saat 07.21 sıralarında Beşiktaş'taki Balmumcu Tüneli içerisine giren otobüs şoförü Baki Tatlı'nın araç kullandığı sırada sol eline şarj bağlantısında olan cep telefonunu eline alarak telefonuyla uğraşmaya başladığı, bu sırada hızını azaltmayarak 30 km hız limiti olan tünele 61 km hızla girerek tünel içerisinde bariyerlere çarptığı anlatıldı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüsü düzeltmek için 65-67 km hıza çıkan şoförün, bariyerlere saplandığı, 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın otobüse saplanan bariyere sıkışıp hayatını kaybettiği kaydedildi. Munür Bozkurt'un ise vücudunda kırık olacak şekilde ağır yaralandığı belirtildi. İddianamede şüpheli şoför Baki Tatlı hakkında "Taksirle ölüme ve yaralama neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor.

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#İETT Otobüs Kazası#Beşiktaş#Sevgi Yamaç Yalçın