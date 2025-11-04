Beşiktaş'taki gece kulübü yangını: Basit önlemler engellerdi

Haberin Devamı

Beşiktaş Gayrettepe’de, 2 Nisan 2024’te 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2’nci katında faaliyet gösteren Masquerade isimli gece kulübünde tadilat yapımı sırasında çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirmişti. 13’ü belediye çalışanı 22 şüpheli hakkında, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ ve ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlarından 2 yıl ile 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaşan ek bilirkişi raporunda yangının ‘öngörülebilir, engellenebilir ve basit tedbirlerle sonuçlarının yok edilebilir’ nitelikte olduğu belirtildi. Kaynak işlemi sırasında gerekli soğutma işleminin yapılmamasının yangının kök sebebi olduğu ifade edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, birleşen dosya kapsamında sanıklar hakkında dosyanın, resen seçilecek belediye, imar-yapı mevzuatı konusunda uzman bilirkişi heyetine verilerek rapor alınmasına hükmetti. Duruşma 22 Aralık’a ertelendi.

Haberin Devamı

KARTALKAYA GİBİ KARAR VERİLSİN

- Duruşmada söz alan müşteki Tuğba Okumuş, “Yangında kardeşim Mehmet Okumuş’u kaybettik. 18 ay boyunca her sabah ve akşam annem ve babamın çığlıklarıyla uyuyup uyanıyorum. Bu sessiz sedasız ilerleyen, hiç kimsenin sesimizi duymadığı davada Kartalkaya’daki heyet gibi karar vereceğinize inanıyorum. Ömür boyu size minnettar kalacağız” dedi.