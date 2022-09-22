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Beşiktaş’taki feci kazada acı haber! Ahmet Ceylan hayatını kaybetti

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#Dolmabahçe#Beşiktaş#Trafik
Beşiktaş’taki feci kazada acı haber Ahmet Ceylan hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 10:12

İstanbul Dolmabahçe seyir halinde olan iki motosikletlinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 21 yaşındaki gencin ardından ağır yaralı olan 19 yaşındaki bir genç de hayatını kaybetti. Diğer ağır yaralı gencin ise yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Beşiktaş Dolmabahçe’de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada, 34 BVV 824 plakalı motosikletle kuzeni Edip Said C. ile birlikte seyir halinde olan sürücü Ahmet Said Ceylan (19), Fatih Çakıllı (21) idaresindeki 34 ERJ 351 plakalı motosikletle çarpışmıştı. Feci kaza sonucu her iki motosikletteki 3 genç, yere savrulmuştu. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti.

19 YAŞINDAKİ GENÇ DE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatih Çakıllı’yı ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine, Ahmet Said Ceylan Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Edip Said C. ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hastanede ameliyata alınan Fatih Çakıllı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı Ahmet Said Ceylan’ın ve Edip Said C.’nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti. Hastanede 2 gündür tedavi gören Ahmet Said Ceylan’ın dün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Edip Said C.’nin ise yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

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#Dolmabahçe#Beşiktaş#Trafik

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