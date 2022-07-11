Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Beşiktaş’ta bıçaklı afiş asma kavgası kamerada: Sopayla zabıtaya vurdu kaçarken düşüp ayağını kırdı

#Beşiktaş#Zabıta#Afiş

Ortaköy’de afiş asan gençler, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopayla saldırdı. Zabıtanın arkasından gelerek sopayla vuran genç kaçmak istediği sırada yere düşerek ayağını kırarken memur da kaşından yaralandı. Kavga anları kameralara yansırken, Beşiktaş polisi tarafları gözaltına alarak emniyete götürdü.

Haberin Devamı

Beşiktaş Ortaköy’de geçtiğimiz günlerde saat 02.15 sıralarında meydana gelen olayda, semtteki bir sokağa gelen Hacı Ç., Sabahattin Ç., Çetin Ç., Musa Ç., İlhan Ç. ve İsmail D. reklam afişi asmak için çalışmaya başladı. Çalışmalar sırasında sokağa gelen zabıta memurları Murat A., Özer G., Hakan K. ve Burak C. ile afiş asan gençler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce ortalık karıştı.

Beşiktaş’ta bıçaklı afiş asma kavgası kamerada: Sopayla zabıtaya vurdu kaçarken düşüp ayağını kırdı

BİRİ ZABITAYA BIÇAK ÇEKTİ, DİĞERİ SOPAYLA VURUP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Afiş asan gençler, kendisini uyaran zabıta ekipleri yaşanan tartışmanın ardından birbirine girdi. Bu sırada gençlerden bir tanesi elindeki bıçakla zabıtanın üzerine doğru yürürken, bir diğeri ise zabıtanın arkasından gelerek sırtına sopayla vurup kaçmak istedi. Zabıtalar araya girince sopayla vuran şahıs kaçmaya çalıştığı sırada yere düşerek ayağını kırdı.

Beşiktaş’ta bıçaklı afiş asma kavgası kamerada: Sopayla zabıtaya vurdu kaçarken düşüp ayağını kırdı

Haberin Devamı

BEŞİKTAŞ POLİSİ TARAFLARI GÖZALTINA ALDI

Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayağı kırılan İsmail D.’yi ve kaşından yaralanan zabıta memuru Burak C.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri ise birbirlerinden şikayetçi olan tarafları polis merkezine götürdü.

Yaşanan kavga anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, zabıtalarla gençlerin kavga ettiği anlar yer alıyor.

Beşiktaş’ta bıçaklı afiş asma kavgası kamerada: Sopayla zabıtaya vurdu kaçarken düşüp ayağını kırdı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Zabıta#Afiş

BAKMADAN GEÇME!

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo
İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

 #Maccabi Bnei Reineh

BAKMADAN GEÇME!

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo
İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

#Maccabi Bnei Reineh