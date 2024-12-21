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Beşiktaş'ta yolcunun tehdit ettiği şoför otobüsten indi! Polis ikna etmeye çalıştı

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#Beşiktaş#İett Otobüsü#Şoför
Beşiktaşta yolcunun tehdit ettiği şoför otobüsten indi Polis ikna etmeye çalıştı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 10:34

İstanbul Beşiktaş'ta yolcu tarafından tehdit edildiği iddia edilen bir İETT otobüs şoförü, yolun ortasında aracı bırakıp indi. Durumu fark eden trafik polisinin ikna etmeye çalıştığı öfkeli şoför küfrederek çantasını yere fırlattı.

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Olay, 18 Ekim Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 55ET hat numaralı 34 KKC 055 plakalı İETT otobüsünün şoförü, bir yolcu tarafından tehdit edildi.

Şoför, el frenini çekerek bir anda aracı durdurdu. Öfkelenen şoför ardından çantasını da alarak otobüsten inip uzaklaşmaya çalıştı.

Beşiktaşta yolcunun tehdit ettiği şoför otobüsten indi Polis ikna etmeye çalıştı

'GİTMİYORUM' DEYİP AŞAĞI İNDİ

O sırada durumu fark eden trafik polisleri şoförü durdurmaya çalıştı. Şoför, "Abi gitmiyorum' diyerek küfretti. Şoför, çantasını alıp defalarca yere fırlatıp bağırdı.

Beşiktaşta yolcunun tehdit ettiği şoför otobüsten indi Polis ikna etmeye çalıştı

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Polisin ikna etmeye çalıştığı öfkeli şoför, bir süre daha bağırdıktan sonra otobüse bindi. Şoför daha sonra otobüsü yol kenarına çekip indi ve olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Beşiktaşta yolcunun tehdit ettiği şoför otobüsten indi Polis ikna etmeye çalıştı

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#Beşiktaş#İett Otobüsü#Şoför

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