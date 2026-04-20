Beşiktaş’ta üniversite öğrencisi Fatıma Zümra'nın hayatını kaybettiği kaza korkunç kamerada

Kaza, 7 Nisan Salı günü saat 23.15 sıralarında Yıldız Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer istikametinde ilerleyen Berkay G.’nin kullandığı 34 BG 595 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatıma Zümra Karabulut ile arkadaşı Serhat Ş.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki arkadaş Karabulut ve Serhat Ş. yola savruldu.

15 DAKİKA KALP MASAJI YAPILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fatıma Zümra Karabulut’a olay yerinde müdahale etti. Kalbi durduğu öğrenilen Karabulut için yaklaşık 15 dakika kalp masajı yapıldığı, kalp ritminin yeniden sağlanmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karabulut, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karabulut’un cenazesinin Başakşehir’de toprağa verildiği öğrenildi. Kazada yaralanan Serhat Ş.’nin ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü, bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Berkay G.’nin yapılan kontrollerde alkollü olmadığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.