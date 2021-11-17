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Beşiktaş'ta trafik kazası: 2 yaralı

#Beşiktaş#Trafik Kazası#Kaza
Beşiktaşta trafik kazası: 2 yaralı

Beşiktaş'ta aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce taksiye çarptı, ardından bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Aydınlatma direğine ve otobüs durağına çarparak durabilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 02.00 sıralarında Gayrettepe Mahallesi Barbaros Bulvarı Sarıyer istikametinde meydana geldi. Beşiktaş istikametinden Sarıyer istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TD 3733 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce 34 TDZ 060 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Aydınlatma direğine çarpan otomobil, otobüs durağına çaparak sonra durabildi. Kazada otomobilde bulunan Tarık Can ile Kübra Yayla yaralandı. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, otomobilde bulunan yaralılardan hangisinin sürücü olduğunu belirlemek soruşturma başlattı.

Beşiktaşta trafik kazası: 2 yaralı

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TAKSİ SÜRÜCÜSÜ KAZAYI ANLATTI

Öte yandan, kaza taksisi hasar gören sürücü Torun Seyidoğlu, otomobilin aşırı hızlı olduğunu belirterek, "Süratli geldi. Aynaya baktım, kendimi sağa attım. Bir baktım demirlerden bu tarafa atladı buraya vurdu" dedi.

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