×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Beşiktaş’ta tepki çeken görüntü! Kediyi tekme atarak yaraladı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#İstanbul#Kedi
Beşiktaş’ta tepki çeken görüntü Kediyi tekme atarak yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 11:55

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir kişi yolda yürüdüğü sırada kendisine yaklaşan kediyi tekme atarak yaraladı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 18.15 sıralarında Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda yürüyen bir kişi, sitenin önünde dolaşan kediyi yanına çağırdı. Kedi kendisine yaklaştığı sırada şüpheli hayvana tekme attı. Aldığı darbeyle savrulan kedi yaralandı; saldırgan ise yürüyerek olay yerinden ayrıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kedinin yaralandığı olayda, sitenin güvenlik görevlisinin kediye müdahale ettiği öğrenildi.Diğer yandan olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Beşiktaş’ta tepki çeken görüntü Kediyi tekme atarak yaraladı

Şüphelinin olaydan sonra İETT otobüsüne bindiği tespit edilirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.(DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#İstanbul#Kedi

BAKMADAN GEÇME!