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Ersan SAN - Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - İstanbul DHA -
Haber Giriş: 07.04.2021 - 14:27 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta silahlı saldırı! Yaralılar var

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Beşiktaş'ta silahlı saldırı! Yaralılar var

Son dakika haberine göre Beşiktaş Kuruçeşme'de silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Kuruçeşme Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Bir mekanın işletmesi nedeniyle yaşanan anlaşmazlık kiracı ile mal sahibi arasında kavgaya dönüştü. Bir araçla gelen saldırganlar kurşun yağdırdı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Beşiktaşta silahlı saldırı Yaralılar var

Otomobille kaçan yaralı 3 kişi, Ortaköy'de yakalandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili toplam 7 kişi gözaltına alındığı öğrenildi.

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