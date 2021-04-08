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Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 08.04.2021 - 14:27 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta silahlı dehşet! Detaylar ortaya çıktı

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Beşiktaş'ta silahlı dehşet! Detaylar ortaya çıktı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir mekanın işletmecisi ile kiracı arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralanırken 11 şüpeli gözaltına alındı. Öte yandan silahlı çatışmanın, Gezi Parkı eylemcilerine pala ile saldıran ve kamuoyunda 'Palalı' diye bilinen Sabri Çelebi'nin adamları ile kiracı arasında çıktığı belirtildi.

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BEŞİKTAŞ'ta bir mekanın işletmecisi ile kiracı arasında çıkan silahlı çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Silahlı çatışmanın, Gezi Parkı eylemcilerine pala ile saldıran ve kamuoyunda 'Palalı' diye bilinen Sabri Çelebi'nin adamları ile kiracı arasında çıktığı öğrenildi. Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma sonucu 11 şüpheli, üç silah ile yakalandı. Olayda yaralanan 4 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Beşiktaş Muallim Naci Caddesi üzerinde dün öğle saatlerinde işletmeci ile kiracı arasında çıkan silahlı çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Silahlı çatışmanın, Gezi Parkı eylemcilerine pala ile saldıran ve kamuoyunda 'Palalı' diye bilinen Sabri Çelebi'nin adamları ile kiracı arasında yaşandığı öğrenildi.

Siyah bir araç ile işletmenin önüne gelen silahlı grup, kapıda bekleyenlerin üzerine kurşun yağdırdı. Kapıdakilerin de karşılık vermesiyle cadde üzerinde silahlı çatışma çıktı. Bir süre çatışan grup üyeleri geldikleri araç ile Kuruçeşme istikametine gitti. İşletmenin önünde bir kişi yaralanırken, araçta bulunanlardan da üç kişi yaralandı.

Beşiktaşta silahlı saldırı Yaralılar var
Beşiktaş'ta silahlı saldırı! Yaralılar var

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Yaşanan çatışmanın ardından Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonucu 11 şüpheliyi, üç silah ile yakaladı. Şüpheliler işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro Amirliği ekiplerine teslim etti. Olayda yaralanan 4 kişinin ise tedavileri sürüyor.

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