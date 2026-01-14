×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Beşiktaş’ta sevgilisi otel ücretini ödemeden kaçtı; kadın otel görevlisiyle birbirine girdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2026 11:12

Beşiktaş’ta iddiaya göre bir kişi sevgilisi Rümeysa E. ile gece saatlerinde bir otele gitti. Burada birlikte bir süre vakit geçiren adam sevgilisini odada bırakıp otelden ayrıldı. Rümeysa E. daha sonra otelden çıkmak istedi ancak sevgilisinin otel ücretini ödemediğini öğrendi. Rümeysa E.’nin "Param yok" sözleri üzerine otel görevlisi Gamze Ç. ile aralarında kavga çıktı. Kavgada Gamze Ç.’ye saldıran Rümeysa E., kadının saçından tutup tekme attı ardından da baygınlık geçirdi. Polis ekipleri kavgaya karışan tarafları gözaltına alırken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Ocak Cumartesi günü saat 05.30 sıralarında Türkali Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Rümeysa E. gece saatlerinde sevgilisiyle caddede bulunan bir otele gitti. Çift ardından tuttukları odaya geçti. Odada vakit geçirdikten bir süre sonra adam, sevgilisi Rümeysa E.’yi odada bırakarak otelden ayrıldı. Adamın otele geri gelmemesi üzerine Rümeysa E. de otelden ayrılmak için aşağı indi.

SEVGİLİSİ KADINI OTELDE BIRAKIP ÇIKTI

Kendisini durduran otel görevlisi Gamze Ç. kadına otel ücretinin ödenmediğini söyledi. Bunun üzerine Rümeysa E., ücreti sevgilisinin ödeyeceğini söylediğini, üstünde para olmadığını belirtti. Bunun üzerine kadınlar arasında tartışma çıktı. Otel görevlisi Gamze Ç.’nin gitmesine izin vermemesi üzerine Rümeysa E. küfür ve hakaret etti. Kadınlar çıkan kavgada birbirlerini darbetti. Rümeysa E. saldırdığı sırada Gamze Ç., 'Benim çoluğum çocuğum var' diyerek bağırdı. Kadının saçını tutan Rümeysa E., birkaç kez daha kadına tekme attı. Sokaktaki erkeklerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken Rümeysa E. baygınlık geçirdi.

‘BEN BU HALE NASIL GELDİM’

Daha sonra ayağa kalkan Rümeysa E., kendisine olayı soran bir vatandaşa yaşananları anlatırken, "Ben nasıl bu halde geldim" diyerek bağırdı. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelirken, birbirlerinden şikayetçi olan otel çalışanları Ali Ö., Gamze Ç. ve Rümeysa E. gözaltına alındı. Emniyette ifadelerin alınan taraflar hakkında 'Kasten yaralama’, 'Tehdit-hakaret' suçlarından işlem yapıldı. Taraflar daha sonra savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Rümeysa E.’nin poliste daha önceden 'İntihara teşebbüs', 'Taksirle yaralama', 'Kasten yaralama’, 'Tehdit-hakaret' ve 'Görevli memura mukavemet' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Ali Ö.’nün ise, 'Reşit olmayanla cinsel ilişki', Gamze Ç.’nin ise 'Tehdit-hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından poliste kaydının bulunduğu öğrenildi.

#Beşiktaş#Otel#Kavga

