Beşiktaş’ta restoranda yangın

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Yangın, saat 04.30 sıralarında Beşiktaş İskelesi'nin yanında bulunan 3 katlı bir restoranın mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Mutfak bölümündeki yangın kısa sürede büyürken, alevler çatıya sıçradı.