Beşiktaş’ta restoranda yangın

Armağan GÖKMEN - Emre KURT / İSTANBUL,(DHA)
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 06:43
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 04.30 sıralarında Beşiktaş İskelesi'nin yanında bulunan 3 katlı bir restoranın mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Mutfak bölümündeki yangın kısa sürede büyürken, alevler çatıya sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye
, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.