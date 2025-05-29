×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Beşiktaş’ta restoranda yangın

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#İstanbul#İtfaiye
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 06:43

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haberin Devamı

Yangın, saat 04.30 sıralarında Beşiktaş İskelesi'nin yanında bulunan 3 katlı bir restoranın mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Mutfak bölümündeki yangın kısa sürede büyürken, alevler çatıya sıçradı.

Beşiktaş’ta restoranda yangın
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Beşiktaş’ta restoranda yangın

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#İstanbul#İtfaiye

BAKMADAN GEÇME!