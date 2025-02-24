×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Beşiktaş'ta polisin 'dur' ihtarına uymadı, silah çekip durduruldu... Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Polis#Kovalamaca
Beşiktaşta polisin dur ihtarına uymadı, silah çekip durduruldu... Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 09:29

İstanbul'da Beşiktaş'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sonucu silah çekilerek durduruldu. Aracında yapılan aramalarda 4,5 gram esrar bulunan ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli Furkan A.'nın Prof. Bakırköy Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırılmasına kararı verildi.

Haberin Devamı

Olay, 21 Şubat öğle saatlerinde Beşiktaş Ortaköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin sürücüsü trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde ilerlemeye başladı. Durumu fark eden polis ekipleri, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Uyarılara aldırış etmeyerek kaçmaya başlayan sürücü yaşanan kovalamacanın ardından Ortaköy'de yakalandı. Polisin şüpheliyi durdurmak için silah çektiği ve otomobilin önüne geçtiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HASTANEDE GÖZETİM KARARI

Yapılan incelemede, şüpheli Furkan A.'nın uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu belirlendi. Otomobilde yapılan aramada ise 4,5 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Furkan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı.

Haberin Devamı

Adli makamların Furkan A.'nın, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözetim altında tutulmasına karar verildiği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Polis#Kovalamaca

BAKMADAN GEÇME!