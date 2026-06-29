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Beşiktaş’ta polis noktasında bariyeri kırıp kaçmaya çalıştı! Tutuklandı

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#Beşiktaş#Polis Noktası#Dur İhtarı
Beşiktaş’ta polis noktasında bariyeri kırıp kaçmaya çalıştı Tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2026 09:52

İstanbul Beşiktaş’ta kullandığı araçla polis noktasındaki güvenlik bariyerini kıran M.D. (25), polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yakalanarak gözaltına alınan M.D., çıkarıldığı mahkemece 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 14 Haziran Pazar günü saat 04.30 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.D. yönetimindeki araç, polis noktasında bulunan güvenlik bariyerini kırdı. Olayın ardından polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Sürücü yapılan 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa süre sonra durdurulan sürücü yakalanacağı sırada görevlilere direnerek hakaretlerde bulundu. Polis bu sırada 'Aşağı in', 'Yat yere' diyerek sürücüye müdahale etti.

Beşiktaş’ta polis noktasında bariyeri kırıp kaçmaya çalıştı Tutuklandı

BARİYERİ KIRIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ekiplerin müdahalesiyle gözaltına alınan M.D., emniyete götürüldü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., sevk edildiği mahkemede 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş’ta polis noktasında bariyeri kırıp kaçmaya çalıştı Tutuklandı

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#Beşiktaş#Polis Noktası#Dur İhtarı

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