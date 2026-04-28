×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Beşiktaş'taki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin tedavisi tamamlanan saldırgan tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 17:54

Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı sırasında çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirilen saldırganlardan Ahmet İmrak, tedavisinin ardından savcılıktaki ifadesi sonrası tutuklandı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Polis ekipleri ile saldırganlar arasında yaşanan çatışmada, 2 emniyet mensubunun yaralanmış, 1 saldırgan ölü, 2 saldırgan ise yaralı olarak ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında 18 şüpheliden 13’ü tutuklanmıştı. Saldırıda yaralı olarak ele geçirilen saldırganlardan Onur Çelik, taburcu olmasının ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Yaralı olarak ele geçirilen Ahmet İmrak'in ise taburcu edildiği öğrenildi. Tedavisinin ardından İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülen Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren Ahmet İmrak, tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!