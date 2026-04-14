Beşiktaş'ta polis noktasına saldırıda şüpheli adliyeye sevk edildi

Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 16:18

Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltındaki 1 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVLK EDİLDİ

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Teröristler Onur Çelik ve Ahmet İmrak'ın tedavileri ise sürüyor.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında toplam 12 zanlı tutuklanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
