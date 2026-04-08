Beşiktaş'ta polis noktasına saldırı öncesi keşif görüntüleri ortaya çıktı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 23:02

BEŞİKTAŞ'ta polis noktasına yönelik saldırıda şüphelilerin saldırıdan önce olay yerinde keşif yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul Beşiktaş’ta dün saat 12.00 sıralarında uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan polislere saldırı düzenledi. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada saldırganlardan 1'i öldürülürken, 2 saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirildi. 2 polis ise hafif yaralandı.

GÖZALTI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Saldırı sırasında 1 saldırgan öldürülürken 2 şüpheli yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan saldırganların hastanede sorgusunun yapıldığı öğrenildi. Öte yandan saldırıyla ilgili olduğu tespit edilen 3 kişi daha olay yerine yakın bölgede gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 5 kişinin ifadeleri ve polis ekiplerinin çalışması sonucu saldırıyla ilişkisi bulunan 6 şüpheli daha yakalandı. Olaya ilişkin gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. 1 şüphelinin İzmit'te, 1 şüphelinin ise Konya'da düzenlenen operasyonlarla yakalandığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN KEŞİF YAPTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, şüphelilerin daha önce olay yerine iki kez keşif için geldiğini belirledi. Şüphelilerin 1 Nisan'da akşam saatlerinde olay yerine otomobille gelerek bir otoparka girdikleri ve alanda keşif yaptıkları anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bunun üzerine ertesi gün sabah saatlerinde de aynı araçla gelen şüphelilerin keşif yaptığı anlar güvenlik kamerası ile kaydedildi. Öte yandan yapılan incelemelerde şüphelilerin olay yerine keşif için geldikleri aracın kendilerine ait olduğu, bu aracı sattıktan sonra araç kiralayıp saldırıyı düzenledikleri ortaya çıktı.

 

