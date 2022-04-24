Beşiktaş'ta 'pes' dedirten görüntü

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Olay, Barbaros Bulvarı üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Motosikletin tek tekerini havaya kaldırarak seyahat eden sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlar arkadan gelen bir kişi tarafından kaydedildi.

TEHLİKENİN BOYUTUNU İYİCE ARTIRDI

Görüntülerde Barbaros Caddesi üzerinde motosikleti ile giden sürücünün bir anda ön tekerini havaya kaldırması ve o şekilde gitmeye çalışması görülüyor. Motosiklet sürücüsü bir süre sonra tehlikenin boyutunu daha da artırarak tek bacağını koltuğu koyarak gitmeye çalışıyor. Bir kişi o anları ise sosyal medyadan yayınladı.