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Beşiktaş'ta 'pes' dedirten görüntü

#İstanbul#Beşiktaş#Motosiklet

İstanbul Beşiktaş'ta motosikletin tek tekerini kaldırarak gitmeye çalışan motosiklet sürücüsü cep telefonu ile kaydedildi. Trafikte tehlikeli şekilde ilerleyen maganda, hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anları ise bir kişi sosyal medyadan yayınladı.

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Olay, Barbaros Bulvarı üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Motosikletin tek tekerini havaya kaldırarak seyahat eden sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlar arkadan gelen bir kişi tarafından kaydedildi.

TEHLİKENİN BOYUTUNU İYİCE ARTIRDI

Görüntülerde Barbaros Caddesi üzerinde motosikleti ile giden sürücünün bir anda ön tekerini havaya kaldırması ve o şekilde gitmeye çalışması görülüyor. Motosiklet sürücüsü bir süre sonra tehlikenin boyutunu daha da artırarak tek bacağını koltuğu koyarak gitmeye çalışıyor. Bir kişi o anları ise sosyal medyadan yayınladı.

Beşiktaşta pes dedirten görüntü

 

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#İstanbul#Beşiktaş#Motosiklet

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