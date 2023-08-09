Beşiktaş'ta özel hastanede ihmal iddiası! Doktor hakkında suç duyurusu... 'Resmen eşimin üzerinde deney yapıldı'

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Şeker hastası olan eşi Cevdet Akbulut’a tedavi için gittiği Beşiktaş’taki Özel Etiler Hastanesi'nde yanlış müdahalede bulunulduğunu ve eşinin ihmal sonucu vefat ettiğini iddia eden Nahide Akbulut, Prof. Dr. Alper Çelik hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

"Diyabet ameliyatı için kan değerleri düşmemesine rağmen hastaneye yatış yapmış ve aynı gün ameliyat olmuştur"

Konuya ilişkin savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, "Müvekkilin eşi olan ve vefat eden Cevdet Akbulut, şeker hastası olduğundan sürekli inip çıkan hastalığının yaşantısını olumsuz yönde etkilediğinden tedavi olmak amacıyla Etiler’de bulunan özel bir hastaneye gitmiştir.

Hastane bünyesinde hasta bakan Doktor Alper Çelik ile görüşmeler neticesinde maktul Cevdet Akbulut tedavi olmaya karar vermiştir. Maktul 25 Nisan 2023’de diyabet ameliyatı için kan değerleri düşmemesine rağmen hastaneye yatış yapmış ve aynı gün ameliyat olmuştur. Ameliyattan 3 gün sonra taburcu olmuş, 6 gün sonra ise dikişlerinden iltihap sızmaya başlamıştır.

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Oradaki hemşire, doktorun şifahen söylediği reçeteyi müvekkile vermiştir. 10 Mayıs tarihinden sonra ise hasta, dayanılamayan ağrılarından dolayı hastaneye gitmiş ve ameliyattan dolayı enfeksiyon kaptığı söylenerek hastaneye yatırılmıştır. Daha sonra aynı hastanenin bünyesinde hastaya mide stendi takılmıştır" denildi.

"ÖLÜMÜ ŞÜPHELİDİR"

Başsavcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesine göre hastanın bu ameliyattan sonra daha da ağırlaştığı ileri sürülerek, "Hasta vefat tarihine kadar hastanede kalarak defalarca işleme maruz kalmıştır. Maktulün vefatından 1 gün önce Doktor Çelik, ‘hazırlıklara başlayın’ diyerek maktulün ailesine hastanın yakın zamanda ölümünü beklediğini bildirmiştir. Maktul, diyabet hastalığından kurtulmak için yürüyerek girdiği hastaneden canlı bir halde çıkamamıştır. Doktor Alper Çelik, kan değerleri tutmamasına rağmen hastayı riske atarak ameliyata almış, sonrasında enfeksiyon riskini göze alarak hastayı taburcu etmiştir. Hasta ameliyat sırasında ihmal sonucu enfeksiyon kapmış, sonrasında vefat etmiştir. Hastanın iyileşemediğini anladıkları için hastanın çıkışı için acılı müvekkile tıbbı müdahale ret formunu imzalatmışlardır. Maktul, yapılan yanlış müdahalelerden ötürü yaşam hakkını kaybetmiş olup ölümü şüphelidir’’ ifadelerine yer verildi.

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"BABAMI KANLI KEFENLE GÖMDÜK BİZ BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ"

Konuya ilişkin Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı meydanında açıklama yapan Nahide Akbulut'un kızı Merve Akbulut, "Babam sosyal medyada ünlü bir doktor gördü şeker ameliyatı yapan. İsmi Alper Çelik. Babam doktorla görüşmeye gitti, doktor da etrafına insanları toplayarak bu şekilde kandırdı, '4 günde ayakta olacaksın' dedi. Babamın şeker hastalığı vardı ama diyabet değildi, diyabet tanısı konulmamıştı. Doktor şekerinin yüksek olduğunu ve ameliyata uygun olduğunu söyledi. Sonra ameliyatını oldu, ameliyattan 1 saat erken çıkardı doktor. Nedenini sorduğumuzda nefesinin yetmediğini, karaciğerinden bir parça aldıklarını söylediler. Gittiğimizde yanına, babam hiç iyi olmamıştı" dedi.

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Doktora yönelik suçlamalarını sürdüren Akbulut, "Benim sosyal medya hesaplarımı kapatıyor, bana uzaklaştırma aldırmış. Hem suçlu hem güçlü. Babam için adalet istiyoruz, babamı kanlı kefenle gömdük biz bayramın birinci günü" şeklinde konuştu.

"BANA ÇOK ZOR GELİYOR İNANIN Kİ, YARDIMCI OLSUN DEVLET BANA"

Nahide Akbulut ise, söz konusu parça alınırken kendilerinin haberi olmadığını iddia ederek, "Eşimin 2 ay boyunca başındaydım. Resmen eşimin üzerinde deney yapıldı, eşim bir türlü iyileşmedi ve iyi olmadı. Eşimi ambulansla devlet hastanesine götürdüğümüzde orada neyi olduğunu öğrendik. Enfeksiyonunun 300’ün üzerinde olduğunu, bağırsağında sıkıntı olduğunu, yemek borusunun delindiğini. Bizi Cerrahpaşa’ya götürdüler. Oranın sorumlularından biri bana ‘istediğin yere bizi veya Alper beyi şikayet et’ dedi. Şikayetçi oldum, avukat tuttum, her şeyi yapacağım ve sonuna kadar bu işin arkasındayım. Bayramın birinci günü, 28 Haziran’da vefat etti eşim. Bana çok zor geliyor inanın ki, yardımcı olsun devlet bana. Eşimin hiçbir şeyi yoktu, sadece şekeri vardı ondan dolayı’’ ifadelerini kullandı.

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SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Öte yandan Doktor Alper Çelik’in avukatı, söz konusu iddialara ilişkin, "Aile hakkında suç duyurusunda bulunduk, Merve Akbulut hakkında uzaklaştırma kararı aldırdık. Suç duyurularımız ve soruşturmalarımız devam ediyor. Aleyhimize alınmış hiçbir Adli Tıp Raporu veya rapor mevcut değildir. Dolayısıyla bu iddiaları kabul etmiyoruz’" diye konuştu.