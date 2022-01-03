Beşiktaş'ta otomobile tutunarak giden patenli arkadan gelen minibüsün altında kaldı

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Olay dün akşam 19.30 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobilin arkasına tutunan patenli dengesini kaybederek yola düştü. Bu sırada arkadan gelen 34 ZU 6358 plakalı minibüsün sürücüsü duramayarak yola düşen patenliye çarptı. Bir müddet sürüklenen genç minibüsün altında sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler yardıma koştu. Minibüsün altında sıkışan patenli çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri minibüsün altında kalarak ağır yaralanan genci olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis kaza nedeniyle yoğun trafik oluşan yolda başka kazaların yaşanmaması için tedbir aldı. Kazaya karışan minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili incelemeler devam ediyor.