Beşiktaş'ta otomobil taksi durağına daldı

Haberin Devamı

Beşiktaş Levazım Mahallesi'nde saat 13.15 sıralarında, 31 GS 905 plakalı otomobilin sürücüsü, taksi durağına girdi. İçeride olan şoför Murat Devecioğlu, son anda dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Kaza sırasında durakta olan taksi şoförü Murat Devecioğlu, "Otomobil sürücüsü durağın önünde durdu. Ona bakıyordum, sonra bir anda gaza bastı. Hemen dışarı çıktım, 'Napıyorsun' demeye kalmadan, bir iki dakika sonra gaza bastı.

Haberin Devamı

Duraktan içeri girdi. Yaralı değildi, bilinci yerindeydi. Belki fren yerine gaza basmıştır. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı, ben yaralanmadım" dedi.

Durak çalışanlarından Şafak Yüksel Ören, genelde durakta oturduklarını belirterek, "kaza sırasında içeride olsak kurtulma şansımız yoktu. Tam aracın girdiği yerde, sırtımız dönük oturuyor olacaktık. Durakta kimsenin olmaması, herkesin işte olması sayesinde çok ucuz kurtulduk" diye konuştu.