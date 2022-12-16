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Beşiktaş'ta otomobil taksi durağına daldı

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#İSTANBUL#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 16:38

İstanbul Beşiktaş'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, taksi durağına girdi. Kaza sırasında durakta olan taksi şoförlerinden Murat Devecioğlu, "Durağın önünde durdu, bir iki dakika sonra gaza bastı, duraktan içeri girdi. Yaralı değildi, kendindeydi. Belki fren yerine gaza basmıştır" dedi.

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Beşiktaş Levazım Mahallesi'nde saat 13.15 sıralarında, 31 GS 905 plakalı otomobilin sürücüsü, taksi durağına girdi. İçeride olan şoför Murat Devecioğlu, son anda dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Beşiktaşta otomobil taksi durağına daldı

Kaza sırasında durakta olan taksi şoförü Murat Devecioğlu, "Otomobil sürücüsü durağın önünde durdu. Ona bakıyordum, sonra bir anda gaza bastı. Hemen dışarı çıktım, 'Napıyorsun' demeye kalmadan, bir iki dakika sonra gaza bastı.

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Beşiktaşta otomobil taksi durağına daldı

Duraktan içeri girdi. Yaralı değildi, bilinci yerindeydi. Belki fren yerine gaza basmıştır. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı, ben yaralanmadım" dedi.

Beşiktaşta otomobil taksi durağına daldı

Durak çalışanlarından Şafak Yüksel Ören, genelde durakta oturduklarını belirterek, "kaza sırasında içeride olsak kurtulma şansımız yoktu. Tam aracın girdiği yerde, sırtımız dönük oturuyor olacaktık. Durakta kimsenin olmaması, herkesin işte olması sayesinde çok ucuz kurtulduk" diye konuştu.

Beşiktaşta otomobil taksi durağına daldı

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#İSTANBUL#Trafik#Kaza

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