Beşiktaş’ta otobüs kazasında Lütfiye Koyunoğlu hayatını kaybetti

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Olay, saat 11.30 sıralarında 4. Levent mevkii Konaklar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolculuk yaptığı minibüsten inen Lütfiye Koyunoğlu , durağa yürümeye başladı. O sırada yolcu almak için durağa ilerleyen 500T hat numaralı Tuzla-Cevizlibağ İETT otobüsünün şoförü Kemal B. (61), Koyunoğlu’na çarptı.

Otobüsün altında kalan kadın, başının üstünden otobüsün arka lastiğinin geçmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu kadının cenazesi, savcılık kararıyla çevredeki bir hastanenin morguna kaldırıldı. Şoför Kemal B. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



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Olayla ilgili konuşan bir esnaf, "Kadının biri büfenin önünde çığlık atıyordu. Merak ettim, neden çığlık atıyor diye merak ettim gittim baktım. Yerdeki kadına otobüsün vurduğunu görmüş.

Yanına gittim baktım, yerdeydi. Ambulans çağırdılar ölmüştü." dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)

BEYOĞLU'NDA İETT OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

BEYOĞLU'nda Kuran kursuna gitmek için evden çıkan 11 yaşındaki Nesrin Cuma'ya İETT otobüsü çarptı. Cuma, hastanede hayatını kaybederken şoför ise gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından teslim alınan Cuma'nın cenazesi ikindi vakti kılınacak namazın ardından Arnavutköy'de toprağa verilecek.

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Hayatını kaybeden Nesrin Cuma'nın acılı babası Akıl Cuma, "Benim kızım kursa gitti, yarım saat sonra ben de işe gittim. Eve döndüğümde evde yoktu. Kızıma ulaşamadım. Saat 22.00 sıralarında polis beni aradı.

Dediler ki 'Kızın hastanede yatıyor kaza geçirmiş'. Geri geri gelirken kızıma çarpmış, ben o adamdan davacıyım.

Taksim Meydanı'nda olmuş. Polis şüpheliyi gözaltına almış. Ben geri geri gelerek kızıma çarpan bu kişiden şikayetçiyim" dedi.

BEYKOZ'DA YOKUŞ AŞAĞI KAYAN İETT OTOBÜSÜ EVİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

BEYKOZ'da park halindeki İETT otobüsü yokuştan kayarak bir evin bahçesine düştü. Kazada yaralanan olmazken otobüs vinç yardımıyla evin bahçesinden kaldırıldı. Mert ORDU / İSTANBUL, (DHA)