Beşiktaş'ta ortalığı birbirine kattı! Polisin elini ısırıp tekme attı

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Olay, 26 Kasım Salı günü saat 19.50 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi İskele Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde polis ekipleri ateş yakıldığı ihbarı üzerine iskele meydanına geldi. Polis buradaki gruba Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yaptığı sırada Reşit Bahadır B. (27) kimliğini vermek istemedi. Reşit Bahadır B. polise hakaret ve küfretti.

KİMLİĞİ VERMEYİP POLİSE TEKME ATTI

Bunun üzerine şüpheli polis ekipleri tarafından kimlik tespiti için emniyete götürülmek istendi. Ancak bu sırada Reşit Bahadır B., polis memuruna yumruk attı. Dakikalarca direnen şüpheli, polisin elini ısırıp yumruk atmaya devam etti. Biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilen şüpheli, güçlükle gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaşananları ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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POLİSİN PARMAĞINI ÇATLATTI SERBEST KALDI

Öte yandan şüphelinin attığı yumruk sonucu polis memuru İ.Y.'nin parmağında çatlak meydana geldiği öğrenildi. Reşit Bahadır B., emniyette ifadesi alındıktan sonra 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' ve 'Tehdit-Hakaret' suçlarından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye çıkartılan şüpheli adli kontrolle serbest kaldı. Şüphelinin 'gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet' suçundan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı.