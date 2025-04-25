Beşiktaş'ta motosiklet sürücüsünün feci ölümü

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Kaza saat 14.00 sıralarında Bomonti-Dolmabahçe Tüneli içerisinde, Beşiktaş istikametinde meydana geldi. Tünelde süratli bir şekilde 2 aracın arasından geçmeye çalıştığı iddia edilen motosiklet, sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 KK 1312 ve 34 DGC 235 plakalı araçlara çarptıktan sonra takla attı. Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinde ağır yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü Samet Sözkesen, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sözkesen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle tünel içerisinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından araç geçişleri normale döndü.