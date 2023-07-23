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Beşiktaş'ta motokurye Hakan Gülşen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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#Beşikta#Polis#Saldırı
Beşiktaşta motokurye Hakan Gülşen silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 14:40

İstanbul Beşiktaş'ta alacak verecek tartışmasında iki kişi motokurye Hakan Gülşen ve yanındaki arkadaşına saldırdı. Silahlı kavgada Hakan Gülşen hayatını kaybetti.

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Olay, Levent Büyükdere Caddesi üzerinde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikleti ile kuryelik yapan Hakan Gülşen ve yanındaki arkadaşı, cadde üzerinde yanlarına motosikletle gelen ve aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan iki kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri yanında bulunan silah ile Hakan Gülşen ve yanındaki arkadaşına silahla ateş açtı. Kurşunlar isabet etmesi sonucu kurye ve arkadaşı yaralanarak yere düştü. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Karnına isabet eden kurşunla yaralanan Gülşen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bacağından yaralanan arkadaşının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay ile ilgili çok yönlü soruşturma başlattığı öğrenildi.

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#Beşikta#Polis#Saldırı