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Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 19.03.2020 - 09:32,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta meydanlar ve sokaklar boş kaldı

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Beşiktaş'ta meydanlar ve sokaklar boş kaldı
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KORONAVİRÜS salgını tedbirleri nedeniyle yaya trafiğinin en yoğun olduğu Beşiktaş'ta meydanlar boş kaldı.

Beşiktaşta meydanlar ve sokaklar boş kaldı

Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle yapılan uyarıların ardından İstanbullular evlerinde kalmayı tercih etti. İstanbul'un yaya trafiğinin en yoğun olduğu Beşiktaş Meydanı'nın da boş kaldığı görüldü. İşe gidenlerin ise maske ve eldivenle önlem aldığı görüldü.

Beşiktaş İskelesi'ne yanaşan vapurdakilerin inmek için bekledikleri sırada aralarına mesafe koymaları da kameralara yansıdı. Maske takmayarak yolculuk eden vatandaşlardan birinin vapurdan indiği sırada basın mensuplarına 'maske takın' uyarısında bulunması ise dikkat çekti.

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