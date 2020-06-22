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İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 22.06.2020 - 12:09,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta maske denetimi... Takmayanlara ceza yazıldı

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Beşiktaş'ta maske denetimi... Takmayanlara ceza yazıldı
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BEŞİKTAŞ'ta maske denetimi yapan polis ekipleri, sokağa maskesiz çıkan vatandaşlara ceza yazdı.

Sabah saatlerinde yapılan denetimlerde koronavirüs önlemleri arasında zorunlu takılması gereken maske takmayan 7 kişiye 900'er TL ceza yazıldı. Ceza yazılanlardan bazıları maske takmayı unuttuklarını söyledi. Polis ekipleri, maskeleri kurallara göre takmayanları da uyardı. Denetimlerin şehrin farklı noktalarında gün boyu devam edeceği öğrenildi.

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