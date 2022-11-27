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Beşiktaş'ta lüks otomobillerin olduğu galeriye kurşun yağmuru kamerada

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#Beşiktaş#İstanbul#Polis
Beşiktaşta lüks otomobillerin olduğu galeriye kurşun yağmuru kamerada
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 09:44

İstanbul Beşiktaş'ta lüks otomobillerin bulunduğu galeriye uzun namlulu silahla yapılan saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıda 25 milyon lira değerinde olduğu belirtilen otomobil delik deşik oldu.

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29 Ekim gecesi Kuruçeşme’de bulunan oto galeriye silahlı saldırı yapılmış ve yaklaşık 25 milyon değerindeki lüks otomobil zarar görmüştü. Olay sonrası gelen polis ekipleri çalışma başlatarak saldırı noktasında incelemelerde bulundu.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırının beyaz otomobille gelen şüpheliler tarafından gerçekleştirildiğini, arka koltukta bulunan kişinin ise uzun namlulu otomatik silahla galeriye ateş ettiğini tespit etti. Daha sonra yapılan çalışmalar sonucu 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Beşiktaşta lüks otomobillerin olduğu galeriye kurşun yağmuru kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; galerinin önünde duran beyaz otomobilin arka koltuğundaki kişinin camı indirip galeriye defalarca ateş etmesi, galeri camının ve lüks otomobilin isabet alması yer aldı.

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#Beşiktaş#İstanbul#Polis

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