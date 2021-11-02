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Beşiktaş'ta lüks mağazada hareketli anlar! Çiçek getirmiş gibi yaptılar

#İstanbul#Kuruçeşme#Beşiktaş

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde lüks marka çantaların satıldığı mağazada meydana gelen gasp girişimiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sözde çiçek getirmiş gibi yaparak gelen 4 kişinin amaçlarına ulaşamadan kaçmasını sağlayan mağaza çalışanı K.Ü.'nün panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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Beşiktaş, Kuruçeşme'de bulunan lüks marka çantaların satıldığı mağazada sözde çiçek getirmiş gibi yaparak gelen 4 kişi, içerde bulunan çalışan K.Ü.'nün ağzını kapatarak içerde bulunan fiyatları 5 bin lira ile 38 bin 500 bin lira arasında değişen çantaları almaya çalışmışlardı.

Beşiktaşta lüks mağazada hareketli anlar Çiçek getirmiş gibi yaptılar

Ancak genç kadının şiddetle direnmesi ve bağırarak yardım istemesi üzerine paniğe kapılan şüpheliler amaçlarına ulaşamadan kaçmışlardı. Şüpheliler polisin takibi sonucu kısa sürede gözaltına alınırken polise verdikleri ifadede "Düğünümüz vardı. Para lazımdı bu yüzden yaptık." demişlerdi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Barış O.(18), Erdal O.(24) ve Adem N.(20) tutuklanırken diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Beşiktaşta lüks mağazada hareketli anlar Çiçek getirmiş gibi yaptılar

Mağaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde gaspçıların kaçmasını sağladıktan sonra panik halinde bir kapıya yönelen K.Ü.'nün arkadaşlarından yardım istediği görülüyor.

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Beşiktaşta lüks mağazada hareketli anlar Çiçek getirmiş gibi yaptılar

Görüntülerde mağazanın üst katından inen bir başka çalışanın ise K.Ü. sakinleştirmeye çalıştıkları yer alıyor.

Beşiktaşta lüks mağazada hareketli anlar Çiçek getirmiş gibi yaptılar

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#İstanbul#Kuruçeşme#Beşiktaş

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