Beşiktaş'ta kumar baskını! Şifreli mesajlarla iletişim kuruyorlardı

CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday'ın haberine göre Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kültür Mahallesi’nde bir binanın dernek olarak dizayn edilen bir çatı katında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında polis ekipleri adrese müşteri kılığında girerek baskın düzenledi. Baskında 6 kişiye “kumar oynamaktan”, 76 yaşındaki N.G. ve yardımcısı F.Y.’ye de “kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak” suçundan işlem yapıldı.

Yapılan sorgulamalarda ise kumar oynayanların şifreli mesajlarla iletişim kurduğu ortaya çıkarken, baskın anı ise polis kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, ekiplerin adrese girdiği ve kumar oynayan kişilerin suçüstü yakalandığı görülüyor.