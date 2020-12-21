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Gündem
Hasan YILDIRIM-Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 21.12.2020 - 09:30 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi

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Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi
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BEŞİKTAŞ'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları denetlendi. Sürücü ve yolcular koronavirüs tedbirleri konusunda uyarıldı.

Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde koronavirüs denetimi yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında araçlar durdurarak denetlendi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

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