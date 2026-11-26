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Olay, 2 Kasım Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Akat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat firmasının otoparkında park halindeki otomobilde 1 kişinin silahla vurulduğu ihbar edildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yılmaz Aydemir'i 41 RE 217 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda göğsünden silahla vurulmuş halde buldu. Aydemir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

ELİNDE UZUN NAMLULU SİLAH BULUNDU

Polis ekipleri, Aydemir’in elinde uzun namlulu silah olduğunu belirledi. Olay yerinde güvenlik önlemi alındı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aydemir’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.