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Beşiktaş'ta korkunç kaza: Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

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#İstanbul#Beşiktaş#Balmumcu
Beşiktaşta korkunç kaza: Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 15:28

Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Tuna Kahveci'ye (80) hafriyat kamyonunun çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı'ndan Emirhan Caddesi dönüşünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem A. (71) yönetimindeki hafriyat kamyonu cadde üzerinden sağa dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Tuna Kahveci'ye çarptı.

Beşiktaşta korkunç kaza: Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kazada arka lastiklerin arasında kalan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonun altından çıkarılan kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beşiktaşta korkunç kaza: Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

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Kahveci hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafriyat kamyonu şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şoförün emniyete götürülürken "Kadın kendisi girmiş arabanın altına. Anlayamadım" dediği duyuldu.

Beşiktaşta korkunç kaza: Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

KADINA ÇARŞTIĞI AN KAMERADA

Hafriyat kamyonunun kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçtiği sırada kadına, dönüş yapan kamyon çarpıyor. Çarpma sonucu kadın kamyonun altına kalıyor. Ardından kamyon duruyor.

Beşiktaşta korkunç kaza: Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Beşiktaşta korkunç kaza: Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

 

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#İstanbul#Beşiktaş#Balmumcu

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