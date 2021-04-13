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Murat DELİKLİTAŞ - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA)- AA
Haber Giriş: 13.04.2021 - 16:59 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta korku dolu anlar! Olay yerine ekipler sevk edildi

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İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Dikilitaş Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, 7 katlı binaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Dikilitaş Mahallesi Yeni Gelin Zerde Sokak'ta hareket eden beton mikseri, henüz belirlenemeyen nedenle önce 7 katlı binanın çevresindeki demir korkuluklara, sonra da girişteki dairenin duvarına çarptı.

Yaralanan kimsenin olmadığı olayda, beton mikserinin ön kısmı, yol ile binanın duvarı arasında asılı kaldı. Binanın demir korkuluklarına ait parçalar bahçeye düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Aracın kaldırılması için vinç istendi.

Beşiktaşta korku dolu anlar Olay yerine ekipler sevk edildi

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