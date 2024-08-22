Beşiktaş'ta korku dolu anlar kamerada! Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

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Olay, Levent Mahallesi Sümbül Sokak'ta saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esra T.’nin kullandığı otomobil, motor bölümünden yağ sızdırması nedeniyle birden yanmaya başladı. Motor bölümünden alev çıktığını gören sürücü otomobili durdurarak araçtan indi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi; ancak alevler bir anda tüm aracı sardı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Kullandığı otomobil yangın sonrası demir yığınına dönen Esra T. ise arkadaşları tarafından sakinleştirildi.

OTOMOBİLİN YANDIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Otomobilin yandığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, alt kısmından alev alan otomobil hızla yanmaya başlıyor. Alevler kısa sürede tüm aracı sararkeni, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürüyor. Yanan aracın yakın zamanda tamir edildiği öğrenildi.